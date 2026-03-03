وزير الشباب والرياضة يتفقد إستاد القاهرة الدولي استعدادا لاستضافة المباريات المقبلة

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل ستاد القاهرة الدولي، للوقوف على مستوى الجاهزية والاستعدادات الخاصة باستضافة المباريات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمنشآت الرياضية الكبرى والتأكد من جاهزيتها وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

ورافق وزير الشباب والرياضة خلال الجولة، وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي للاستاد، حيث تم استعراض أعمال الصيانة الدورية، وموقف جاهزية أرضية الملعب، وغرف خلع الملابس، والمنظومة الأمنية، إلى جانب مراجعة الخدمات اللوجستية المقدمة للفرق المشاركة والجماهير، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة مشرفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ستاد القاهرة الدولي يُعد أحد أبرز الصروح الرياضية في مصر والمنطقة، ويستضيف العديد من البطولات والمباريات المحلية والدولية، مشدداً على أهمية استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعكس مكانة مصر الرياضية ويواكب متطلبات التنظيم الحديث.

كما وجّه جوهر نبيل بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ خطط الصيانة والتطوير، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم تجربة تنظيمية متميزة خلال المباريات المقبلة، وبما يعكس الصورة الحضارية للمنشآت الرياضية المصرية.