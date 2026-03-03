قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجازة رسمية 3 أيام.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيا
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب والرياضة يتفقد إستاد القاهرة الدولي استعدادا لاستضافة المباريات المقبلة

جوهر نبيل
محمد سمير

أجرى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية داخل ستاد القاهرة الدولي، للوقوف على مستوى الجاهزية والاستعدادات الخاصة باستضافة المباريات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة للمنشآت الرياضية الكبرى والتأكد من جاهزيتها وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.

ورافق وزير الشباب والرياضة خلال الجولة، وليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي للاستاد، حيث تم استعراض أعمال الصيانة الدورية، وموقف جاهزية أرضية الملعب، وغرف خلع الملابس، والمنظومة الأمنية، إلى جانب مراجعة الخدمات اللوجستية المقدمة للفرق المشاركة والجماهير، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة مشرفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ستاد القاهرة الدولي يُعد أحد أبرز الصروح الرياضية في مصر والمنطقة، ويستضيف العديد من البطولات والمباريات المحلية والدولية، مشدداً على أهمية استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يعكس مكانة مصر الرياضية ويواكب متطلبات التنظيم الحديث.

كما وجّه جوهر نبيل بضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ خطط الصيانة والتطوير، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم تجربة تنظيمية متميزة خلال المباريات المقبلة، وبما يعكس الصورة الحضارية للمنشآت الرياضية المصرية.

وزير الشباب والرياضة ستاد القاهرة الدولي المباريات المقبلة وليد عبد الوهاب

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

علي عمر محمد، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالصومال

الخارجية الصومالية : الدستور أولًا وآخيرًا .. ولا مكان لمرحلة انتقالية بعد اليوم

أرشيفية

ماكرون: أمرت بتوجه حاملة الطائرات شارل ديغول إلى الشرق الأوسط

الإخوان بتركيا

تزوير ودعاوى قضائية.. صراعات مالية بين الأعضاء تضرب انتخابات الإخوان في تركيا

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

