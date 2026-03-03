تشكيل ليفربول الرسمي أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. صلاح يقود الهجوم

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة ولفرهامبتون واندررز، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

وتقام المباراة على ملعب مولينيو، في لقاء يسعى خلاله ليفربول لتعزيز موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما يقبع ولفرهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 13 نقطة.

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح في الخط الأمامي لقيادة الهجوم.

تشكيل ليفربول الأساسي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيكتيكي، كودي جاكبو.

قائمة البدلاء: مامارداشفيلي، جو جوميز، فيديريكو كييزا، كورتيس جونز، أندرو روبرتسون، نيوني، رامزي، موريسون، نجوموها.