كأس ملك إسبانيا .. تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي برشلونة تحت قيادة الألماني هانز فليك، المدير الفني ،عن التشكيل الرسمي لمواجهة أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف برشلونة نظيره أتليتكو مدريد بعد قليل علي ملعب إستاد كامب نو ، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025/2026.



وجاء تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

خط الوسط: مارك بيرنال - بيدري جونزاليس - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

وخسر برشلونة في مباراة الذهاب بأربع أهداف مقابل هدف لصالح أتليتكو مدريد.