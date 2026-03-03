العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

شدد العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، خلال اتصال هاتفي، تلقاه من الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، والتي تمثل خرقا للقوانين الدولية وتعديا على سيادة الدول.

وبحث الزعيمان ،خلال الاتصال، الأوضاع الخطيرة في المنطقة، مؤكدين ضرورة ضبط النفس واستخدام الحوار لحل الأزمات وتجنيب المنطقة خطر توسيع الصراع.

