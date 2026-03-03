الأرصاد : طقس 14 رمضان دافئ نهاراً وشديد البرودة ليلاً .. وتحذير من الصقيع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء، الموافق 14 رمضان.

وأكدت التقارير استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وصف حالة الطقس:



يسود طقس مائل للدفء إلى دافئ في النهار على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس شديد البرودة في الصباح الباكر وفي أوقات الليل.

تنبيه خاص:

توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في منطقة وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة:

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة أحياناً من الساعة 4 إلى 9 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الأمطار والسحب: تظهر سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريباً على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط الرياح أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بسرعة تصل إلى 30 كم/س، بينما تكون معتدلة على باقي الأنحاء.

ويكون البحر المتوسط معتدلاً (ارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر)، بينما يكون البحر الأحمر معتدلاً إلى مضطرب (ارتفاع الموج 2 إلى 2.5 متر).

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 13 درجة.