هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لاتهامه بالادعاء ضد شخصين بتعاطى وترويج المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي إدعى خلاله القائم على النشر بقيام شخصين بتعاطى وترويج المواد المخدرة بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (عاملان - مقيمان بدائرة قسم شرطة باب الشعرية)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإستئجار ورشة وشقة سكنية بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، إلا إنهما فوجئا برغبة نجل شقيق المؤجر "أحد الورثة" فى رفع القيمة الإيجارية أو طردهما وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء بتعاطيهما المواد المخدرة للتشهير بهما وإبتزازهما.

أمكن ضبط القائم على النشر (مقيم بذات العقار)، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ونشره مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف الإساءة للمذكورين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.