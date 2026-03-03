بالتعاون مع الغرفة التجارية.. جامعة كفر الشيخ تحتضن معرضاً للمواهب والحرف اليدوية

افتتح الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، فعاليات معرض "الفنون والهاند ميد"، والذي تنظمه كلية التجارة بالتعاون مع المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال الغرفة التجارية بالغرفة التجارية لكفر الشيخ.

يأتي المعرض تحت رعاية المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية، في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة ودعم المشروعات الناشئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عفيفي، عميد كلية التجارة، والدكتورة مها الحوشي، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة التجارية، وأشرف عامر، أمين كلية التجارة، والدكتورة إيمان المنطاوي، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بالصناعات الإبداعية.

منصة لعرض إبداعات رائدات الأعمال

وأكدت الدكتورة مها الحوشي، أن هذا المعرض، الذي يقام بداخل مقر كلية التجارة ويستمر حتى 5 مارس الجاري، يهدف إلى توفير منصة لعرض إبداعات رائدات الأعمال التابعات للغرفة التجارية، جنباً إلى جنب مع مواهب طلبة الجامعة في مجالات متنوعة

وأضاف تشمل: الرسم والتصوير الفوتوغرافي، المشغولات اليدوية والحرف التراثية، التصميمات الفنية المبتكرة، دعم الاستدامة والتشبيك

وصرح القائمون على المعرض أن الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو فتح آفاق تسويقية جديدة لصغار المنتجين ورائدات الأعمال، وتشجيع الطلاب على خوض تجربة ريادة الأعمال مبكراً. كما يسعى المعرض إلى تعزيز فرص "التشبيك" بين أصحاب الحرف لتبادل الخبرات وضمان استدامة مشروعاتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار، إن الغرفة التجارية بكفر الشيخ تضع تمكين المرأة والشباب على رأس أولوياتها، ومن خلال "المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال"، نسعى جاهدين لتحويل المواهب اليدوية والإبداعية من مجرد "هوايات" إلى "مشروعات اقتصادية مستدامة" قادرة على المنافسة والنمو.

كما تقدم بالشكر للدكتور يحيى عيد رئيس الجامعة، وللدكتور وليد عفيفي عميد الكلية، على هذا التعاون المثمر، مؤكداً أن الغرفة ستظل داعماً أساسياً لكل مبادرة تهدف إلى دعم "صنع في مصر" وتشجيع الاستثمار في طاقات الشباب وسيدات الأعمال من خلال المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال برئاسة الدكتورة مها الحوشي.

جدير بالذكر أن المعرض يستمر في استقبال زواره يومياً حتى يوم الخميس القادم، ويقدم فرصة فريدة لاقتناء قطع فنية ومشغولات يدوية مميزة، ودعم المواهب الشابة والمشاريع النسائية الطموحة بمحافظة كفر الشيخ.