الأهلي يقسو على سبورتنج في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على سبورتنج السكندري بنتيجة 35-18، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 13-7، قبل أن يواصل تقدمه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 35-18، محققًا فوزًا ثمينًا.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ 21، ليواصل صدارة جدول ترتيب المرحلة الأخيرة، بينما نال سبورتنج نقطة الهزيمة، ليبقى في المركز الرابع ويصل إلى النقطة الـ 12.5.

وتقام منافسات المرحلة الأخيرة بنظام الدوري من دورين "ذهابًا وإيابًا" بين الفرق الثمانية المشاركة، على أن يتوج باللقب الفريق الأعلى ترتيبًا.

ويشارك في المرحلة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد 8 فرق، هي الأهلي، والزمالك، وسبورتنج، والبنك الأهلي، والشمس، وسموحة، والجزيرة، وطلائع الجيش.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد حدد آلية توزيع نقاط المرحلة الأخيرة، حيث يحصل الفائز على 3 نقاط، مقابل نقطتين أثناء التعادل، فيما ينال الخاسر نقطة واحدة.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد.