تعويض15 مليونا .. قرار صادم من الأهلي بعد قرار المحكمة بأحقيته في بطولة الدوري

أعلن النادي الأهلي تسلم حكم المحكمة الرياضية الدولية بأحقيته في بطولة الدوري الموسم الماضي، ورفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز.

و شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أول قرار للنادي الأهلي بعد حكم المحكمة الرياضية الدولية كاتبا عبر فيسبوك: تقـــــــــــــــارير الشئون القانونية بالأهلي تدرس رفع دعاوي قضائية على نادي بيراميدز والمطالبة بتعويض قدره 15 مليون دولار جراء التشكيك في الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بأحقية الأهلي في درع الدوري عن الموسم الماضي.

وأعلن الأهلي في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أن المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، قضت بأحقية النادي في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي 2024-2025.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «قال الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، إن النادي تسلم رسميًّا مساء اليوم حكم المحكمة الرياضية الدولية «كاس» في الطعن المقدم بخصوص لقب الدوري المصري للموسم الماضي».

وأوضح البيان: «وقد جاء الحكم الصادر (29 صفحة) من «كاس» برفض الطعن المقدم من المنافس، والتأكيد على أحقية النادي الأهلي في بطولة الدوري، كما ألزمت «كاس» الطاعن بالمصاريف والأتعاب».