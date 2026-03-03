التعادل السلبي سلبي يحسم الشوط الأول بين بورنموث وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة بورنموث وبرينتفورد بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب فيتاليتي ستاديوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الدقائق الأولى حذرة من جانب الفريقين، مع محاولات متبادلة للسيطرة على منطقة وسط الملعب وفرض الإيقاع، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن المشهد، لينتهي النصف الأول من المواجهة بلا أهداف رغم بعض المحاولات التي لم ترتقِ لدرجة الخطورة الكافية لتغيير النتيجة.

تشكيل بورنموث

دخل بورنموث اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: أدرين تروفيرت، ماركوس سينسي، جوبا، أليكس خيمينيز.

خط الوسط: تايلر آدامز، أليكس سكوت.

أمامهما: ماركوس تافيرنييه، كريستي، ريان.

خط الهجوم: إيفانيلسون.

واعتمد الجهاز الفني على الانتشار العرضي ومحاولة استغلال الأطراف، مع تأمين دفاعي واضح خشية المرتدات السريعة من الضيوف.

تشكيل برينتفورد

في المقابل، بدأ برينتفورد المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: مايكل كايودي، ناثان كولينز، سيب فان دي بيرغ، ريكو هنري.

خط الوسط: جوردان هندرسون، ماتياس جينسين.

أمامهما: دانجو واتارا، ميكيل دامسجارد، كيفن شايد.

خط الهجوم: إيجور تياجو.

وبرز التنظيم الدفاعي للفريق الضيف، مع محاولات لاستغلال التحولات السريعة، إلا أن الصلابة الدفاعية لبورنموث حالت دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

