محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعة الطريق وتطوير الأرصفة بمساكن نزلة عبد اللاه بحي شرق

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال توسعة الطريق وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، إلى جانب إنشاء سلم للمشاة بمنطقة مساكن نزلة عبد اللاه بنطاق حي شرق مدينة أسيوط.

 وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومحمد إسماعيل نائب رئيس الحي، ومصطفى حلمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، حيث تفقدوا معدلات التنفيذ واطمأنوا على انتظام سير العمل وفق البرنامج الزمني المحدد.

وتابع المحافظ أعمال توسعة الطريق الزراعي "أسيوط/أبوتيج"، إلى جانب تركيب بلدورات وبلاط إنترلوك لرصيف المشاة بطول 150 مترًا، فضلًا عن إنشاء سلم مخصص للمشاة يربط بين الطريق الزراعي ومساكن نزلة عبد اللاه، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، خاصة لساكني المنطقة.

وأوضح أن الأعمال الجارية تأتي ضمن خطة العام المالي 2025/2026، وتهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، فضلًا عن الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من رفع التعديات على حرم الطريق وإزالة المخلفات، وتجهيز التربة الرملية قبل البدء في تركيب البلدورات والإنترلوك وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والأحياء، مع تقديم كامل الدعم وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى معايير الجودة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

