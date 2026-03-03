أسيوط.. تحرير 250 محضرًا تموينيًا خلال 24 ساعة في حملات مكثفة لضبط الأسواق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أية مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع المعروضة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، برئاسة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت حملات مفاجئة على مدار 24 ساعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 250 محضرًا متنوعًا، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط بالسوق ومتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية.

وفي قطاع المخابز، تم تحرير 195 محضرًا تنوعت بين نقص وزن، وعدم نظافة أدوات العجن والرغف، وعدم تسليم بون الصرف، وعدم وجود لوحات بيانات أو سجلات تفتيش، إلى جانب مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ورصد حالات توقف كلي وجزئي، فضلًا عن ضبط واقعة تجميع دقيق بلدي مدعم بالمخالفة للقانون. وأكد المحافظ أن منظومة الخبز تحظى بمتابعة يومية دقيقة، باعتبارها من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين.

أما في مجال الأسواق، فقد أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، شملت لحومًا وأسماكًا ودواجن ومنتجات غذائية متنوعة، إضافة إلى سلع غذائية معروضة دون بيانات أو فواتير، إلى جانب تحرير محاضر لعدم إعلان الأسعار وعدم حمل شهادات صحية. وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفيما يتعلق بالمواد البترولية، تم تحرير محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان والغلق بالمخالفة، وضبط أسطوانة بوتاجاز صغيرة تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ بكافة مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق الانضباط في الأسواق وحماية المواطن، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار معلنة وواضحة.