قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عبر الفيديو كونفرانس..محافظ أسيوط يشارك في اجتماع موسع لمتابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات واستغلال المسترد منها

محافظ أسيوط يشارك في اجتماع موسع لمتابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات واستغلال المسترد منها
محافظ أسيوط يشارك في اجتماع موسع لمتابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات واستغلال المسترد منها

شارك اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك بحضور المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وإزالة التعديات، ومنظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن مناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة.

شارك في الاجتماع من ديوان عام محافظة أسيوط، المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب مسئولي أملاك الدولة ملفات التقنين والمنظومة الإلكترونية والشئون القانونية ومركز السيطرة.

وتناول الاجتماع التأكيد على تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، ومراجعة نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، وعدد العقود التي تم تحريرها، فضلًا عن متابعة قطع الأراضي التي تم استردادها ضمن حملات الإزالة. كما تم استعراض الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 لإزالة التعديات، مع التشديد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد المخالفات أو التعامل معها.

وأكد محافظ أسيوط بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أراضي أملاك الدولة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي بناء مخالف، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 28 في مواعيدها المحددة دون تهاون، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح أن ملف استرداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية يأتيان في صدارة أولويات الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة أو السماح بأي مظاهر للتراخي.

كما شدد المحافظ على لجان التسعير بضرورة الالتزام بوضع قيم عادلة تعكس القيمة الحقيقية للأراضي، بما يضمن الحفاظ على المال العام، مع إحكام الرقابة على إجراءات تحرير العقود النهائية وإنهاء طلبات التقنين وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى آليات استغلال الأراضي المستردة، سواء بتوجيهها لخدمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو طرحها للاستثمار بما يسهم في تعظيم الموارد ودعم خطط التنمية، مع ضمان عدم التعدي عليها مجددًا.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الملفات المرتبطة بأراضي الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعزز الانضباط ويحفظ هيبة الدولة ويحقق التنمية المستدامة على أرض أسيوط.

أسيوط محافظ أسيوط وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الفيديو كونفرانس مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة منظومة المتغيرات المكانية المنظومة الإلكترونية أراضي الدولة حملات الإزالة الموجة الـ 28 لإزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

رفيق صايفي

رفيق صايفي: سأعمل بكل قوة لإعادة الجزائر إلى أولمبياد 2028

زيزو

مش شايفه أصلا .. تعليق هشام نصر على أداء زيزو مع الأهلي

بيراميدز

أول تعليق من بيراميدز علي أحقية بطولة الدوري لـ الأهلي

بالصور

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أرخص سيارات
أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد