تأجيل عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الست موناليزا l تفاصيل

أعلنت منصة شاهد، عن تأجيل عرض الحلقة الاخيرة من مسلسل "الست موناليزا" لعدة ساعات.

وكشفت منصة شاهد أن التأجيل سيستمر لعدة ساعات، ومن المقرر الاعلان عن الموعد الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.

وليست هذه المرة الاولى التي يتم تأجيل طرح حلقات مسلسل الست موناليزا في موعدها المقرر.

أبطال مسلسل الست موناليزا

ويضم مسلسل الست موناليزا نخبة من كبار النجوم، ومن أبرزهم مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، شيماء سيف، جوري بكر، سماء إبراهيم، سوسن بدر، مريم الجندي، محمد محمود، إنجي المقدم، محمود العزب، مصطفى عماد، تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي.