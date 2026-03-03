ناقد: خالد كمال يقدم ببراعة وجهين لنفس الشخصية

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالفنان خالد كمال.

وقال محمود عبد الشكور: خالد كمال قي دور أنور في حلقات " حد أقصى " يقدم ببراعة وجهين لنفس الشخصية: رجل عاشق رقيق ابن بلد مطحون، ثم نكتشف أنه خائن وجشع وشرس عند اللزوم .



واضاف: لا يفلت منه تعبير أو يهرب منه إحساس، وثنائي أنور بأداء خالد وصباح بأداء روجينا من أفضل ثنائيات رمضان هذا العام، الاثنان على نفس الموجة والاحتراف، التعبير بالوجه. بنبرة الصوت، بلغة الجسد، والبساطة بعيدا عن المبالغة، كلها عناصر منحت المسلسل كله حيوية الواقع وتأثيره.



واضاف عبد الشكور : كان خالد كمال يجعل من كل دور بطولة هامة به، مهما كان عدد مشاهده. والآن جاء وقت القيام ببطولة مسلسلات تستحق موهبته، وتفتح الأبواب لحكايات المصراوية العاديين، الذين يمثلهم خالد بامتياز.