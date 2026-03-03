قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه
أشرف زكي : عبلة كامل ترفض أي دعم .. والأرقام المتداولة عن أجر إعلانها وهمية
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناقد: خالد كمال يقدم ببراعة وجهين لنفس الشخصية

خالد كمال
خالد كمال
أحمد البهى

أشاد الناقد محمود عبد الشكور عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالفنان خالد كمال. 

وقال محمود عبد الشكور: خالد كمال قي دور أنور في حلقات " حد أقصى " يقدم ببراعة وجهين لنفس  الشخصية: رجل عاشق رقيق ابن بلد مطحون، ثم نكتشف أنه خائن وجشع وشرس عند اللزوم .


واضاف: لا يفلت منه تعبير أو يهرب منه إحساس، وثنائي أنور بأداء خالد وصباح بأداء روجينا من أفضل ثنائيات رمضان هذا العام، الاثنان على نفس الموجة والاحتراف، التعبير بالوجه. بنبرة الصوت، بلغة الجسد، والبساطة بعيدا عن المبالغة، كلها عناصر منحت المسلسل كله حيوية الواقع وتأثيره. 
 

واضاف عبد الشكور : كان خالد كمال يجعل من كل دور بطولة هامة به، مهما كان عدد مشاهده. والآن جاء وقت القيام ببطولة مسلسلات تستحق موهبته، وتفتح الأبواب لحكايات المصراوية العاديين، الذين يمثلهم خالد بامتياز.

الناقد محمود عبد الشكور خالد كمال حد أقصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

ترشيحاتنا

أسماء جلال ورامز جلال

أشرف زكي : رامز جلال بيحب أسماء جلال والموضوع هزار .. الدنيا سخنت بسبب السوشيال ميديا

أسماء جلال ورامز جلال

أشرف زكي: خلاف أسماء جلال ورامز سوء فهم لم يتعد الإطار القانوني

برنامج خيركم سابق

خيركم سابق| ريهام سعيد تهدي سيدة من بني سويف رحلة عمرة.. والفائزة تبكي: «أنا مش مصدقة»

بالصور

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات
أرخص سيارات
أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد