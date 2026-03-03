قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صفحة مانشيستر يونايتد تستعين بفيديو لباسم سمرة من حبر سري: الشاطر يوريني نفسه

أحمد البهى

قامت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يتضمن فويس اوفر للفنان باسم سمرة في حلقته مع أسما إبراهيم في برنامج حبر سري .

ويحتوي الفيديو على المباريات التي فاز بها فريق مانشستر يونايتد في المباريات الأخيرة وتعد تلك الخطوة استمرارا لنجاح برنامج حبر سري التي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم .

باسم سمرة في حبر سري 
وفي سياق أخر قال الفنان باسم سمرة إن طبيعة العمل الفني تجبره أحيانا على ارتداء وجوه متعددة أمام الكاميرا، موضحا أنه لا يلبس أي وجوه غريبة خارج سياق التمثيل.

باسم سمرة: الشغل يجبر الفنان على ارتداء وجوه مختلفة أمام الكاميرا
وتابع "سمرة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "بره الشغل مش بلبس وش غريب من أجل مواجهة الناس، الحتة اللي أنا بمثل وبشتغل فيها، أنا باسم، ببقى واضح جدا، أصحابي عارفيني، يعني في الشغل حاجة، وفي حياتي الخاصة حاجة تانية خالص".

وتحدث عن الشخصيات التي تؤثر فيه أحيانا بشكل كبير، قائلا: "في شخصية مرة مسكت فيك كتير، علقت معاك في حياتك ومش عارف تتخلص منها، لما ألبس الهدوم الشخصية، بفضل في الشخصية، اللبس بيفرق معايا قوي، لبس الشخصية، الشنب، الدقن، بعد ما بقها بفكه خلاص".

أكد باسم سمرة ثقته في نفسه وإبداعه الفني، قائلا: "أنا عبقري"، معربا عن تقديره للفنان محيي إسماعيل، مشيرا إلى اهتمامه بالزملاء الكبار، مضيفا: "أنا زعلت قوي إنه راح يحضر رعاية كبار السن، ربنا يدي له الصحة، وهو موجود في مكان كويس قوي، النقابة عاملة مكان، أنا رحت هناك، مكان حلو قوي».

وتابع: "حلو قوي إن في مكان بيحتوي النجوم الكبار ويريحهم، خصوصا الناس اللي ما عندهاش أولاد وأسرة، دي حقيقة فعلا، نقيب أشرف زكي واخد باله من الحتة دي كويس جدا".

