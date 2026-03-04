قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لشوارع آمنة.. بيطري المنيا يواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة سعار الكلاب

حملات مستمرة لمكافحة السعار
حملات مستمرة لمكافحة السعار
ايمان رياض

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تنظيم حملات ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض السعار، والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة باستخدام أساليب علمية وآمنة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات حققت مؤشرات إيجابية منذ بداية يناير وحتى اليوم، حيث تم تحصين 100 كلب حر خلال شهر يناير، و200 كلب خلال شهر فبراير، ضمن خطة تستهدف الحد من انتشار مرض السعار وتحقيق شوارع أكثر أمانًا للمواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، شملت مدينة المنيا الجديدة، وعددًا من شوارع مدينة المنيا، من بينها شارع طه حسين، ومحيط قصر الثقافة، والشارع الجديد، ومنطقة المطافي، ومحيط جامع مشطوبية، وجامع الباشا، وذلك في إطار التوسع في نطاق العمل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار جهودها ضمن الحملة القومية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ وطلب الدعم عبر الخط الساخن 19561، مشددة على أن العمل مستمر من أجل شوارع آمنة وبيئة صحية للجميع. 

