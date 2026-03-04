لشوارع آمنة.. بيطري المنيا يواصل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة سعار الكلاب

واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، تنظيم حملات ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض السعار، والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة باستخدام أساليب علمية وآمنة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة والرفق بالحيوان، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات حققت مؤشرات إيجابية منذ بداية يناير وحتى اليوم، حيث تم تحصين 100 كلب حر خلال شهر يناير، و200 كلب خلال شهر فبراير، ضمن خطة تستهدف الحد من انتشار مرض السعار وتحقيق شوارع أكثر أمانًا للمواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات استهدفت عددًا من المناطق الحيوية، شملت مدينة المنيا الجديدة، وعددًا من شوارع مدينة المنيا، من بينها شارع طه حسين، ومحيط قصر الثقافة، والشارع الجديد، ومنطقة المطافي، ومحيط جامع مشطوبية، وجامع الباشا، وذلك في إطار التوسع في نطاق العمل والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق.

وأكدت مديرية الطب البيطري استمرار جهودها ضمن الحملة القومية، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ وطلب الدعم عبر الخط الساخن 19561، مشددة على أن العمل مستمر من أجل شوارع آمنة وبيئة صحية للجميع.