إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية، الأربعاء، بأن غارات إسرائيلية استهدفت فندقًا ومجمعًا سكنيًا في شرق بيروت، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل عن غارات واسعة النطاق ردًا على إطلاق حزب الله للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مبنى في بعلبك، شرق لبنان بعيدًا عن الحدود، بالإضافة إلى فندق في منطقة من بيروت.

وفي عرامون والسعديات جنوب بيروت، وهما بلدتان تقعان خارج معاقل حزب الله، أعلنت وزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، محذرةً من أن هذه "حصيلة أولية".

وقتل منذ الاثنين اكثر من ٥٠ شهيدا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة على عرامون استهدفت مبنى سكنيًا.

ولم يتضح على الفور ما الذي استُهدف في هاتين البلدتين أو في بعلبك، حيث ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن خمسة أشخاص قُتلوا في مجمع سكني.

وأضافت أن 15 شخصًا أُصيبوا، ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.

ردًا على الهجوم، صرّح رئيس بلدية بعلبك بأن سكان المجمع الذي يضم المبنى مدنيون فقط.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي، الذي كان قد أعلن في وقت سابق عن "ضربات واسعة النطاق" ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبريسوس، إن من بين القتلى في لبنان ثلاثة مسعفين، بينما أصيب ستة آخرون بجروح أثناء إسعاف المصابين جراء الانفجارات.

وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في أجزاء من شمال إسرائيل على طول الحدود.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "تم اعتراض عدة مقذوفات عبرت من لبنان..."، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وكانت حالة التأهب قد فُعّلت في وقت سابق في بلدة المطولة الحدودية، حيث أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا القوات "بوابل من الصواريخ".

كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة حيفا البحرية شمال إسرائيل يوم الثلاثاء ردًا على الضربات الإسرائيلية المستمرة، والتي بدأت بعد هجوم أولي شنه حزب الله ردًا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال غارات أمريكية إسرائيلية يوم السبت.

في وقت مبكر من صباح الأربعاء، دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى إخلاء 16 بلدة وقرية في جنوب لبنان، في "تحذير عاجل" قبل استخدام القوة ضد مقاتلي حزب الله.

وفي وقت لاحق، دعا الجيش الإسرائيلي سكان 13 قرية أخرى في جنوب لبنان إلى الإخلاء.

ونفذت إسرائيل غارات جوية متتالية على جنوب البلاد، بالإضافة إلى بعض ضواحي العاصمة بيروت حيث يسيطر حزب الله.

لكن بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن بعض الهجمات التي شُنّت يوم الأربعاء استهدفت مناطق خارج معاقل حزب الله التقليدية.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "غارة جوية إسرائيلية استهدفت فندقًا في الحازمية"، في أول هجوم مُعلن عنه على هذه المنطقة ذات الأغلبية المسيحية في ضواحي بيروت.