تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري

أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، أن الكثير من المواطنين يتناولون كميات كبيرة من الحلويات بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان، وأن هذا قد يتسبب في زيادة الوزن، وقد يؤدي بعد ذلك إلى الإصابة بمرض السكري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكثير من السيدات يُصبن بتكيسات المبايض، وأن هذا الأمر يكون بسبب تناول كميات كبيرة من الحلويات والوجبات المُسكرة.

وأوضحت أن تناول السكر يجعل الإنسان يشعر بالسعادة، لكن هذا الأمر يستمر لساعات قليلة فقط، ولذلك يجب على الجميع تقليل تناول السكر.

وتابعت أنه بتناول كميات كبيرة من السكر ننسى طعم الأكل الأصلي من كثرة السكر، وطالبت المواطنين في الشهر الكريم بتخفيف الحلويات.

وأشارت إلى أن الشخص يمكنه تناول قطعة أو قطعتين من الحلويات، مع تناول كميات كبيرة من المياه أو كوب من الزبادي.

وطالبت المواطنين بتناول الفاكهة، فهي أفضل بكثير من تناول الحلويات، مع الحرص على تناول الوجبات في المواعيد الصحيحة.