فطائر شوفان سريعة بدون عجن للسحور.. مشبعة وخفيفة ومثالية لرمضان

مع ارتفاع أسعار المخبوزات والبحث عن سحور صحي ومشبع في رمضان، تتجه كثير من الأسر إلى وصفات سريعة بدون عجن أو تخمير طويل. وتأتي فطائر الشوفان السريعة في مقدمة هذه الخيارات، لأنها تجمع بين القيمة الغذائية العالية وسهولة التحضير في أقل من 15 دقيقة فقط.

هذه الوصفة مثالية لمن يعانون من الجوع السريع أثناء الصيام، كما أنها مناسبة لمن يرغبون في الحفاظ على الوزن أو تقليل استهلاك الدقيق الأبيض.

لماذا الشوفان أفضل في السحور؟

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، ما يساعد على:

الشعور بالشبع لفترة أطول

تقليل الإحساس بالعطش

تنظيم مستوى السكر في الدم

تحسين الهضم خلال الصيام

كما أنه يمنح طاقة تدريجية بدون ارتفاع مفاجئ في السكر، وهو ما يحتاجه الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة.

مكونات فطائر الشوفان السريعة

كوب شوفان مطحون

بيضة واحدة

نصف كوب زبادي

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة زيت

حشوة حسب الرغبة (جبنة – زعتر – خضار – تونة)

طريقة التحضير بدون عجن

فطائر الشوفان

في وعاء عميق، يُخلط الشوفان المطحون مع البيكنج بودر والملح. تُضاف البيضة والزبادي والزيت ويُقلب الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه متماسكًا. تُشكل كرات صغيرة وتُفرد باليد. توضع الحشوة في المنتصف ثم تُغلق برفق. تُرص في صينية مبطنة بورق زبدة. تدخل فرن ساخن على 180 درجة لمدة 12 إلى 15 دقيقة فقط حتى تحمر.

ويمكن أيضًا تسويتها في طاسة غير لاصقة على نار هادئة لمن لا يفضلون استخدام الفرن.

أفكار حشوات مناسبة للسحور

جبنة قريش مع زيت زيتون

بيض مسلوق مبشور

سبانخ مع جبنة

تونة خفيفة مع فلفل ألوان

عسل أبيض لمن يفضل الطعم الحلو

لماذا هذه الفطائر تريند في رمضان 2026؟

لأنها:

اقتصادية مقارنة بالمخبوزات الجاهزة

لا تحتاج وقت أو مهارة في العجن

صحية ومناسبة للرجيم

سهلة التحضير قبل السحور مباشرة

نصيحة مهمة

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل طحن الشوفان جيدًا حتى يصبح مثل الدقيق، ويمكن إضافة ملعقة لبن إذا كان القوام جافًا قليلًا.

بهذه الوصفة تحصلين على سحور مشبع وخفيف دون تعب أو تكلفة عالية، مع مذاق مختلف عن الساندوتشات التقليدية.