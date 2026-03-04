قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
الأمم المتحدة تجدد الدعوة لخفض التصعيد والوقف الفوري للأعمال العدائية في الشرق الأوسط
مرأة ومنوعات

فطائر شوفان سريعة بدون عجن للسحور.. مشبعة وخفيفة ومثالية لرمضان

فطائر الشوفان
فطائر الشوفان
أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع أسعار المخبوزات والبحث عن سحور صحي ومشبع في رمضان، تتجه كثير من الأسر إلى وصفات سريعة بدون عجن أو تخمير طويل. وتأتي فطائر الشوفان السريعة في مقدمة هذه الخيارات، لأنها تجمع بين القيمة الغذائية العالية وسهولة التحضير في أقل من 15 دقيقة فقط.

هذه الوصفة مثالية لمن يعانون من الجوع السريع أثناء الصيام، كما أنها مناسبة لمن يرغبون في الحفاظ على الوزن أو تقليل استهلاك الدقيق الأبيض.

لماذا الشوفان أفضل في السحور؟

الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف، ما يساعد على:

  • الشعور بالشبع لفترة أطول
  • تقليل الإحساس بالعطش
  • تنظيم مستوى السكر في الدم
  • تحسين الهضم خلال الصيام

كما أنه يمنح طاقة تدريجية بدون ارتفاع مفاجئ في السكر، وهو ما يحتاجه الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة.

مكونات فطائر الشوفان السريعة

  • كوب شوفان مطحون
  • بيضة واحدة
  • نصف كوب زبادي
  • ملعقة صغيرة بيكنج بودر
  • رشة ملح
  • ملعقة زيت
  • حشوة حسب الرغبة (جبنة – زعتر – خضار – تونة)

طريقة التحضير بدون عجن

فطائر الشوفان 
  1. في وعاء عميق، يُخلط الشوفان المطحون مع البيكنج بودر والملح.
  2. تُضاف البيضة والزبادي والزيت ويُقلب الخليط جيدًا حتى يصبح قوامه متماسكًا.
  3. تُشكل كرات صغيرة وتُفرد باليد.
  4. توضع الحشوة في المنتصف ثم تُغلق برفق.
  5. تُرص في صينية مبطنة بورق زبدة.
  6. تدخل فرن ساخن على 180 درجة لمدة 12 إلى 15 دقيقة فقط حتى تحمر.

ويمكن أيضًا تسويتها في طاسة غير لاصقة على نار هادئة لمن لا يفضلون استخدام الفرن.

أفكار حشوات مناسبة للسحور

  • جبنة قريش مع زيت زيتون
  • بيض مسلوق مبشور
  • سبانخ مع جبنة
  • تونة خفيفة مع فلفل ألوان
  • عسل أبيض لمن يفضل الطعم الحلو

لماذا هذه الفطائر تريند في رمضان 2026؟

لأنها:

  • اقتصادية مقارنة بالمخبوزات الجاهزة
  • لا تحتاج وقت أو مهارة في العجن
  • صحية ومناسبة للرجيم
  • سهلة التحضير قبل السحور مباشرة

نصيحة مهمة

للحصول على أفضل نتيجة، يُفضل طحن الشوفان جيدًا حتى يصبح مثل الدقيق، ويمكن إضافة ملعقة لبن إذا كان القوام جافًا قليلًا.

بهذه الوصفة تحصلين على سحور مشبع وخفيف دون تعب أو تكلفة عالية، مع مذاق مختلف عن الساندوتشات التقليدية.

