باحثة تغذية: تجاهل أعراض الانتفاخ وآلام القولون قد يؤدي لمشكلات مزمنة

حذّرت الدكتور منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، من خطورة الاشتراك في برامج الجيم أونلاين دون تقييم صحي حقيقي، مؤكدة أن ممارسة التمارين أو اتباع أنظمة غذائية بدون فحص طبي قد يعرّض الشباب لمضاعفات صحية خطيرة.

تحديد نسبة الدهون والعضلات

وأوضحت منال عز الدين، خلال لقاء مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن الجسم بعد سن الثلاثين يبدأ في فقدان جزء من كتلته العضلية بشكل طبيعي، ما يستلزم إجراء تحاليل لتحديد نسبة الدهون والعضلات ومكان السمنة قبل بدء أي برنامج رياضي أو غذائي.

صحة القلب والكبد

وأشارت إلى أن الاعتماد المفرط على المكملات الغذائية والأحماض الأمينية داخل بعض صالات الجيم يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة القلب والكبد، وقد يكون سببًا في حالات الوفاة المفاجئة بين شباب يُوصفون بأنهم رياضيين.

كما شددت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية على أن السعي لتحقيق نتائج سريعة في وقت قصير يؤدي إلى إجهاد أجهزة الجسم، مؤكدة أن القوام الصحي يحتاج إلى وقت والتزام تدريجي وليس اندفاعًا مفاجئًا.

تجاهل أعراض مثل الانتفاخ

وفيما يخص اختبارات الحساسية الغذائية، أكدت الدكتورة منال عز الدين أن تجاهل أعراض مثل الانتفاخ، آلام القولون، أو اضطرابات الهضم قد يؤدي إلى مشكلات مزمنة، مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع هذه المؤشرات وعدم اعتبارها أمورًا عادية.