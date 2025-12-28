قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: زعيما روسيا وأوكرانيا يرغبان في التوصل لاتفاق
ترامب: أمريكا تحل محل الأمم المتحدة في جهود حفظ السلام
من له الأولوية في الحصول على وحدات سكنية بشأن الإيجار القديم.. القانون يرد
حرّض على القتل وحرق الأقسام.. حملة بلاغات في بريطانيا ضد علاء عبدالفتاح
سعر سبيكة ذهب BTC اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 في سوق الصاغة
أحمد موسى: بلاغات ضد علاء عبد الفتاح في شرطة الإرهاب البريطانية.. وفضيحة دعم «بي بي سي» تتكشف
الجزائر يتقدم على بوركينا فاسو في الشوط الأول بكأس أمم إفريقيا
أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟
ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز السودان فى كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى عن علاء عبدالفتاح: كيف يمكن اعتبار التحريض على القـ.تل حرية رأي
أطلس الصراعات العالمي 2025.. حصاد عام من الاضطرابات والتحولات الجذرية
سلة الزمالك تتأهل لربع نهائى كأس مصر على حساب طلائع الجيش
باحثة تغذية: تجاهل أعراض الانتفاخ وآلام القولون قد يؤدي لمشكلات مزمنة

محمد البدوي

حذّرت الدكتور منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، من خطورة الاشتراك في برامج الجيم أونلاين دون تقييم صحي حقيقي، مؤكدة أن ممارسة التمارين أو اتباع أنظمة غذائية بدون فحص طبي قد يعرّض الشباب لمضاعفات صحية خطيرة.

تحديد نسبة الدهون والعضلات

وأوضحت منال عز الدين، خلال لقاء مع الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن الجسم بعد سن الثلاثين يبدأ في فقدان جزء من كتلته العضلية بشكل طبيعي، ما يستلزم إجراء تحاليل لتحديد نسبة الدهون والعضلات ومكان السمنة قبل بدء أي برنامج رياضي أو غذائي.

 صحة القلب والكبد

وأشارت إلى أن الاعتماد المفرط على المكملات الغذائية والأحماض الأمينية داخل بعض صالات الجيم يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة القلب والكبد، وقد يكون سببًا في حالات الوفاة المفاجئة بين شباب يُوصفون بأنهم رياضيين.

كما شددت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية على أن السعي لتحقيق نتائج سريعة في وقت قصير يؤدي إلى إجهاد أجهزة الجسم، مؤكدة أن القوام الصحي يحتاج إلى وقت والتزام تدريجي وليس اندفاعًا مفاجئًا.

تجاهل أعراض مثل الانتفاخ

وفيما يخص اختبارات الحساسية الغذائية، أكدت الدكتورة منال عز الدين أن تجاهل أعراض مثل الانتفاخ، آلام القولون، أو اضطرابات الهضم قد يؤدي إلى مشكلات مزمنة، مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع هذه المؤشرات وعدم اعتبارها أمورًا عادية.

