عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

يُعتبر العسل واحدًا من أقدم وأغنى الهدايا الطبيعية للإنسان، حيث اعتمد عليه منذ آلاف السنين في الغذاء والطب، لما يحتويه من عناصر غذائية ومركبات طبيعية تمنحه قدرة على تعزيز المناعة، تهدئة التهابات الحلق، وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

وهناك أنواع عديدة من العسل الأبيض و نقدم لك فى هذا التقرير فوائد عسل البردقوش للصحة و فوائده للجسم.

فوائد عسل البردقوش..

فوائد عسل البردقوش ما يلي:-

1- يساعد على التخفيف من السعال يساعد العسل على التخفيف من أعراض البرد، والتخفيف من حدة السعال خاصةً لدى الأطفال إذ يشيع لديهم الإصابة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي العلوي مما يؤثر على نوعية النوم والحياة لديهم، لذا يساعد العسل على ترطيب الحلق والتقليل من حدوث الالتهابات، كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا.

2- يعزز التئام الجروح والحروق يساعد استخدام العسل موضعيًا على تسريع عملية التئام الجروح، إذ يعمل على تعقيم الجرح، كما يساعد على تقليل الألم، ويحافظ على رطوبة الجرح مما يوفر بيئة مناسبة التئام الجروح سريعًا، وإذا كان الجرح عميقًا، فتجدر الإشارة إلى ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل استخدام العسل.

3- يحسن صحة القلب يساعد العسل على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب من خلال خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين مستويات الدهون في الدم، وتنظيم ضربات القلب، وحماية الخلايا من التلف الناجم عن الجهاد التأكسدي الذي يحدث نتيجة لتراكم الجذور الحرة.

4- يحسن مستويات سكر الدم يساعد استخدام العسل كبديل عن سكر المائدة في تحسين مستوى السكر في الدم، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يساعد العسل على زيادة مستوى هرمون معين في الجسم مسؤول عن تقليل حدوث الالتهابات، وتحسين مستويات السكر في الدم، وعلى الرغم من ذلك يُنصح مرضى السكري بالاعتدال في تناوله.

5-يحتوي على بمضادات الأكسدة قوية يحتوي العسل على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة خاصةً إذا لم تتم معالجته بالحرارة بما فيها مركب الفلافينويد

6- يُحسن الذاكرة إذ يساعد استهلاك العسل على الذاكرة القصيرة والطويلة، خاصةً لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

7- يقلل من أعراض الهربس الفموي والتناسلي من خلال استخدامه موضعيًا، كما يقلل الشعور بالحكة.

8- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

9- يقلل من أعراض البواسير من حكة وألم في فتحة الشرج وغيرها، خاصةً عند مزجه مع زيت الزيتون وشمع العسل.



