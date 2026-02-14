أبرز تصريحات وزير الخارجية اليوم.. دعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وترسيخ مبدأ صون الدولة الوطنية وإعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن

نشر موقع صدى البلد خلال الدقائق الماضية العديد من تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال جولته الخارجية؛ التي أكد خلالها على أهمية الصف العربي الموحد أمام كافة الصعاب التي تمر بها القارة الأفريقية؛ وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية شهدت خطوات واسعة، مؤكّدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي وافقت ووقعت وصادقت على الاتفاقية.

وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن المواقف الأفريقية دائمًا سند وداعم للقضية الفلسطينية ولِحَقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقبلة.

عبدالعاطي: القادة الأفارقة يدعمون حلولًا أفريقية لمشكلات القارة واستراتيجيتها لعام 2036

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنه لا حديث عن تنمية دون السلم والأمن، مضيفًا: «لو استمعنا لمداخلات القادة ورؤساء الوفود اليوم الجميع يجمع على أن يكون هناك ملكية أفريقية، ولدينا أجندة 2036، وهي تمثل خارطة طريق لمستقبل القارة، والجميع يجمع عليها».

وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرسخ مبدأ صون الدولة الوطنية كمدخل أساسي لأمن أفريقيا

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 وهو يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية في القارة الأفريقية والعالم أجمع دون الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة الدول ورفض انفصال أي جزء من أراضيها، قائلًا: «كان هذا محل البحث فيما يتعلق بالملف الصومالي، والجميع أكد على الإدانة الكاملة للإعتراف الأحادي بما يسمى بإقليمي صومالي لاند».

مصر تدعو لإعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تترأس خلال شهر فبراير 2026 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وتم عقد العديد من الأنشطة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «أول أمس كان هناك جلستين هامتين للمجلس، إحدهما غير رسمية، لأول مرة يتم استضافة وزير الخارجية السودان».

وزير الخارجية: الحلول العسكرية لا تحقق استقرارًا.. والسياسة والدبلوماسية هي الطريق

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن دفع الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات يمثل أولوية، مؤكدًا رفض الحلول العسكرية التي لا تحقق استدامة، بل تقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

