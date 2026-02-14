قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
مبحبش المبررات .. تعليق مثير من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك
صدام سياسي في إسرائيل.. هرتسوج يطالب نتنياهو بتوضيح عاجل عن تصريحات ترامب بشأن العفو
توك شو

أبرز تصريحات وزير الخارجية اليوم.. دعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وترسيخ مبدأ صون الدولة الوطنية وإعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن

بدر عبدالعاطي
بدر عبدالعاطي
محمد البدوي

نشر موقع صدى البلد خلال الدقائق الماضية العديد من تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال جولته الخارجية؛  التي أكد خلالها على أهمية الصف العربي الموحد أمام كافة الصعاب التي تمر بها القارة الأفريقية؛ وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:

الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية شهدت خطوات واسعة، مؤكّدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي وافقت ووقعت وصادقت على الاتفاقية.

وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن المواقف الأفريقية دائمًا سند وداعم للقضية الفلسطينية ولِحَقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقبلة.

عبدالعاطي: القادة الأفارقة يدعمون حلولًا أفريقية لمشكلات القارة واستراتيجيتها لعام 2036
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنه لا حديث عن تنمية دون السلم والأمن، مضيفًا: «لو استمعنا لمداخلات القادة ورؤساء الوفود اليوم الجميع يجمع على أن يكون هناك ملكية أفريقية، ولدينا أجندة 2036، وهي تمثل خارطة طريق لمستقبل القارة، والجميع يجمع عليها».

وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرسخ مبدأ صون الدولة الوطنية كمدخل أساسي لأمن أفريقيا
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 وهو يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام والرفاهية في القارة الأفريقية والعالم أجمع دون الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة الدول ورفض انفصال أي جزء من أراضيها، قائلًا: «كان هذا محل البحث فيما يتعلق بالملف الصومالي، والجميع أكد على الإدانة الكاملة للإعتراف الأحادي بما يسمى بإقليمي صومالي لاند».

مصر تدعو لإعادة عضوية السودان في مجلس السلم والأمن الأفريقي
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن مصر تترأس خلال شهر فبراير 2026 مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وتم عقد العديد من الأنشطة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: «أول أمس كان هناك جلستين هامتين للمجلس، إحدهما غير رسمية، لأول مرة يتم استضافة وزير الخارجية السودان».

وزير الخارجية: الحلول العسكرية لا تحقق استقرارًا.. والسياسة والدبلوماسية هي الطريق
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن دفع الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات يمثل أولوية، مؤكدًا رفض الحلول العسكرية التي لا تحقق استدامة، بل تقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

عبدالعاطي: يجب الدفع بالحلول الدبلوماسية ورفض الحلول العسكرية لمعالجة النزاعات
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه يجب الدفع بالحلول الدبلوماسية ورفض الحلول العسكرية لمعالجة النزاعات في القارة الأفريقية.

