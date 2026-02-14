الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية شهدت خطوات واسعة، مؤكّدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الأفريقية التي وافقت ووقعت وصادقت على الاتفاقية.

تعزيز التجارة البينية

وأضاف عبدالعاطي، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القاهرة استضافت مؤخرًا اجتماعات هامة لمناقشة السلع والخدمات التي ستخضع للإعفاءات الخاصة بالاتفاقية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على وضع الاتفاقية موضع التنفيذ بحيث تصبح فعالة على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بإعفاء السلع والخدمات، بما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في القارة.