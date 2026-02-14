وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة وضعت حدا للحرب في غزة

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة هي التي وضعت حدا للحرب في غزة وليس الأمم المتحدة، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أننا نجحنا في تحرير المحتجزين في غزة والتصدي لتحركات إيران بالمنطقة، مشيرا إلى أن تقويض البرنامج النووي الإيراني تطلب تدخل الولايات المتحدة.

السيطرة على أوروبا

وأكد روبيو على أننا لا نريد أن يكون حلفاؤنا ضعفاء إضافة إلى أنه لا نريد السيطرة على أوروبا، متابعا أن العمل المشترك مع أوروبا سيساعد في استعادة سياسة خارجية عاقلة.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الانفصال عن أوروبا بل إعادة تنشيط صداقة قديمة، مضيفا: « فخورون بتاريخنا المشترك مع أوروبا».

وأوضح أن الولايات المتحدة ترسم مسارا نحو قرن جديد من الازدهار وتريد أن تفعل ذلك بالتعاون مع أوروبا، مشددا على أنهم سيستمروا في التفاوض مع روسيا للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية.

وتابع: «لا نعلم ما إذا كان الروس جادين في إنهاء الحرب في أوكرانيا».