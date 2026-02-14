30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور

مرت 30 دقيقة من مواجهة فريقي الزمالك وكايزر تشيفز، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ اللقاء بضغط مكثف من الزمالك على مرمى كايزر تشيفز، وأهدر أحمد شريف فرصة محققة للتسجيل للأبيض مع بداية اللقاء لكن كرته خرجت أعلى المرمى، وبعد ذلك أهدر ناصر منسي فرص محققة للتهديف من تسديدة قوية ولكن الكرة خرجت قوية أعلى المرمى، وجاء دور عدي الدباغ في إهدار الفرص وتصدى لكرته حارس مرمى كايزر تشيفز.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة كايزر تشيفز التي انطلقت في السادسة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – أحمد شريف.

خط الهجوم : عدي الدباغ – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وعمر جابر والسيد أسامة وأحمد خضري ومحمد السيد وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وسيف الجزيري.

