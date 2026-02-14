تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

القت الأجهزة الأمنية القبض على طفل ظهر في فيديو خلال بيع منتجات للسائحين في مدينة الغردقة بشكل إلحاحي حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بمضايقة السائحين ومحاولة إستجدائهم لبيع بعض المنتجات لهم بشكل إلحاحي بالبحر الأحمر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) ، وبمواجهته إعترف بأن ذلك المقطع تم تصويره منذ حوالى شهر وأنه كان يقوم بمحاولة بيع إكسسوارات بلاستيكية للسائحين دون مضايقتهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم الطفل لأهليته لرعايته.