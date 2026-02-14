ديمقراطي أمريكي: يجب تحرك عربي لمواجهة الدعم الأمريكي لإسرائيل وغياب خطة حل الدولتين

قال روبرت باتيلو، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المرحلة الراهنة تتطلب ردًا قويًا من جانب الدول العربية ودول الخليج لإيقاف ما يجري، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى الحفاظ على ما تبقى من ممتلكاته وحقوقه في ظل الضغوط المتزايدة.

وأضاف روبرت باتيلو، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك حاجة إلى تلاحم إقليمي داعم لفلسطين، بما يحقق توازنًا مع الدعم الأمريكي الذي يقدمه ترامب لإسرائيل.

وأوضح أن ترامب لم يعلن في أي وقت التزامه بحل الدولتين، في حين تحدث جاريد كوشنر وستيف ويتكوف عن خطط لبناء فنادق ومنتجعات في قطاع غزة، بدلًا من الانخراط في حماية الفلسطينيين أو الدفع نحو تسوية سياسية عادلة.

الإدارة الأمريكية الحالية

واختتم بالتأكيد على أن غياب طرح سياسي واضح لحل الدولتين، مقابل التركيز على مشاريع اقتصادية، يعكس أولويات مختلفة داخل الإدارة الأمريكية الحالية، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.