في العين وعلى الرأس.. أحمد موسى: يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات
أحمد موسى: الرئيس السيسي كلف الحكومة بزيادة المرتبات بداية من يوليو
المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بعد الفوز على زيسكو الزامبي 2-0
متى أول يوم رمضان ؟
شهر رمضان فلكيا.. الهلال يولد مساء الأربعاء والمسلمون يؤدون التراويح
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نيويورك تايمز: الإمارات تتعهد بأكثر من مليار دولار لمبادرة ترامب لإعمار غزة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من مليار دولار لدعم مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم «مجلس السلام»، والهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب.

وبحسب مسؤولين مطلعين على جهود جمع التمويل، فإن الولايات المتحدة التزمت بدورها بأكثر من مليار دولار لمشاريع المجلس داخل القطاع، في خطوة تعكس دعما سياسيا وماليا للمبادرة الجديدة، رغم التحفظات التي أبدتها بعض الدول الحليفة لواشنطن.

ويأتي التعهد الإماراتي في وقت تشير فيه تقديرات صادرة عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى أن غزة تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار الشاملين، بعد دمار واسع طال البنية التحتية والمساكن.

وتشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 80% من منشآت القطاع تضررت أو دمرت بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ووفقا للمصادر، خصص جزء كبير من التعهدات لمشاريع إنسانية عاجلة، إضافة إلى دعم قوة دولية لتحقيق الاستقرار يخطط لنشرها في غزة.

كما تعمل الإمارات على تجهيز مساكن مؤقتة في مدينة رفح جنوب القطاع، يتوقع أن تستوعب نحو 20 ألف شخص، مع بدء إزالة الأنقاض والمتفجرات خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن في 19 فبراير، وسط انقسام دولي بشأن صلاحيات المجلس، الذي يترأسه ترامب، وما إذا كان سيمثل إطارا مكملا أو منافساً للمنظومة الدولية القائمة.

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طريقة فتح السيارة بالساعة الذكية.. ومازدا تعيد إحياء الأسطورة

أبل

أبل تختبر آيفون قابلًا للطي بتصميم يشبه هواتف Flip

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| صور رسمية تكشف ألوان وتصميم هواتف سامسونج Galaxy S26.. برنامج تجسس خطير يخترق أجهزة آيفون وأندرويد

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

