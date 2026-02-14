الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب

عبرت ممثلة مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها تجاه الوضع المتفاقم في مناطق الفاشر وكردفان بالسودان، مشيرة إلى تصاعد الأعمال العدائية التي تهدد حياة المدنيين بشكل مباشر.

الوصول الآمن للمساعدات

وأوضحت خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» أن الأطفال في الفاشر يعانون من انتهاكات عديدة، بينما تتعرض النساء لانتهاكات مروعة، مطالبة بضرورة الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية في جميع مناطق النزاع.

محاسبة مرتكبي الانتهاكات

وأكدت المسئولة الأممية على أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات، مشيرة إلى أن مكتبها وثّق حالات ترقى إلى جرائم حرب في الفاشر، داعية إلى دعم عمل محكمة الجنايات الدولية للتحقيق فيما يحدث في دارفور والفاشر.

وأكدت أن حماية المدنيين، وخصوصًا الأطفال والنساء، يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لضمان احترام القانون الإنساني ووقف الانتهاكات.