المجلس الأوروبي يمدد ولاية ممثليه لحقوق الإنسان وتعزيز الحوار والتطبيع بين صربيا وكوسوفو

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس، تمديد ولاية اثنين من الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي "EUSRs"، في خطوة أكد بأنها تعكس استمرار التزام التكتل بدعم الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان ودفع جهود الحوار في القضايا ذات الأولوية.

وقرر المجلس تمديد ولاية بيتر سورنسن ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي لحوار بلجراد–بريشتينا لمدة عامين إضافيين، حتى 29 فبراير 2028. وكان سورنسن قد تولّى مهامه لأول مرة في يناير 2025، حيث يقود جهود الاتحاد لتسهيل الحوار بين صربيا وكوسوفو ودعم مسار التطبيع والاستقرار في منطقة غرب البلقان.

كما تم تمديد ولاية كايزا أولونجرين ممثلةً خاصةً للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمدة عامين، حتى 29 فبراير 2028. وكانت قد عُيّنت في هذا المنصب في يونيو 2025 وهي تضطلع بدور محوري في تعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وترسيخها على المستوى الدولي.

ويتم اقتراح الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي من قبل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ويعيّنهم المجلس رسميًا، بهدف تمثيل الاتحاد وتعزيز سياساته ومصالحه في مناطق محددة أو في ملفات ذات أهمية خاصة.

ويؤدي هؤلاء الممثلون دورًا نشطًا في دعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم جهود الوساطة والدبلوماسية الأوروبية، بحسب بيان أصدره المجلس صباح اليوم الخميس.

ويبلغ عدد الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي حاليًا أحد عشر ممثلًا، يعملون على دعم مهام الممثلة العليا للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في مختلف الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية.