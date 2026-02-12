قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح أول مجزر في مصر مطابق للكود العالمي بوحدة بيوجاز لتحويل المخلفات لسماد
محافظ بورسعيد يُكرّم أبطال فريق الهوكي بنادي بورفؤاد الرياضي لحصولهم على كأس أفريقيا |صور
روسيا تتهم النظام الأوكراني بتزويد الإرهابيين في أفريقيا بالأسلحة والمسيرات
اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

المجلس الأوروبي يمدد ولاية ممثليه لحقوق الإنسان وتعزيز الحوار والتطبيع بين صربيا وكوسوفو

أ ش أ

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس، تمديد ولاية اثنين من الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي "EUSRs"، في خطوة أكد بأنها تعكس استمرار التزام التكتل بدعم الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان ودفع جهود الحوار في القضايا ذات الأولوية.

وقرر المجلس تمديد ولاية بيتر سورنسن ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي لحوار بلجراد–بريشتينا لمدة عامين إضافيين، حتى 29 فبراير 2028. وكان سورنسن قد تولّى مهامه لأول مرة في يناير 2025، حيث يقود جهود الاتحاد لتسهيل الحوار بين صربيا وكوسوفو ودعم مسار التطبيع والاستقرار في منطقة غرب البلقان.

كما تم تمديد ولاية كايزا أولونجرين ممثلةً خاصةً للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمدة عامين، حتى 29 فبراير 2028. وكانت قد عُيّنت في هذا المنصب في يونيو 2025 وهي تضطلع بدور محوري في تعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وترسيخها على المستوى الدولي.

ويتم اقتراح الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي من قبل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ويعيّنهم المجلس رسميًا، بهدف تمثيل الاتحاد وتعزيز سياساته ومصالحه في مناطق محددة أو في ملفات ذات أهمية خاصة.

ويؤدي هؤلاء الممثلون دورًا نشطًا في دعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم جهود الوساطة والدبلوماسية الأوروبية، بحسب بيان أصدره المجلس صباح اليوم الخميس.

ويبلغ عدد الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي حاليًا أحد عشر ممثلًا، يعملون على دعم مهام الممثلة العليا للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في مختلف الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية.

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

عدد أيام رمضان

موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام

تعبيرية

غفّلت المحل في 12 ألف جنيه مكسّرات وهربت | شراء تسالي ينتهي بجريمة بمدينة نصر

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

جانب دن ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سعد بن أبي وقاص نموذج للثبات أمام الابتلاء

د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر

مستشار شيخ الأزهر: نصوص المواريث عدل إلهي وليست حسابات فقط

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

