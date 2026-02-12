تأبين الدكتور أحمد سلامة بالمعهد القومي للملكية الفكرية

نظم المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة(حلوان سابقا) حفل تأبين للدكتور أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأسبق والمستشار العلمى للمعهد.

وذلك بحضور أبنائه المستشار إسلام أحمد سلامة والمهندس عادل أحمد سلامة وبعض أفراد أسرته وبحضور الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية و الدكتور محمد روبى قطب رئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعهد.

وشهد الحفل احتفاء غير عادى بانجازات المغفور له بإذن الله فى القانون من مؤلفات علمية رصينة وجهد عظيم فى المعهد القومي للملكية الفكرية منذ بدايته كفكرة إلى أن صار مؤسسة تعليمية متميزة وتحدث الكثير من الحضور عن اهم ما كان يميز الفقيد من دماثة الخلق وتواضع العلماء وإصراره على إنهاء الرسائل العلمية التى كانت تحت اشرافه ومشاركته العلمية فى سمينارات التسجيل رغم ظروفه الصحية قبل أن يرحل عن دنيانا وانتهى الحفل فى جو يسوده الحب والوفاء والاحترام، وأن الدكتور أحمد سلامة قد رحل بجسده ولكنه موجود بعلمه الذي تركه للأجيال المختلفة وترك لنا بصمة نتعلم منها كيف يكون العالم الحقيقي.

وأكد الدكتور محمد روبى قطب على أنه سوف يقوم بطباعة مؤلفات الفقيد وإتاحتها للباحثين بالاتفاق مع أسرته الكريمة.

