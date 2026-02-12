كرسي ملتهب.. أسرع إقالات المدربين في تاريخ توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميا إنهاء التعاقد مع مديره الفني توماس فرانك على خلفية تراجع النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة الماضية ليستمر مسلسل عدم الاستقرار الفني داخل صفوف "السبيرز".

ويعيش توتنهام موسمًا صعبا بعدما تراجع إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة من 26 مباراة ليصبح على بعد خمس نقاط فقط من مناطق الهبوط في واحد من أسوأ مواسم النادي خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت الخسارة الأخيرة أمام نيوكاسل والتي مثلت الهزيمة الحادية عشرة لتوتنهام هذا الموسم في الدوري لتعجل برحيل المدرب البالغ من العمر 52 عاما والذي تولى القيادة الفنية للفريق قبل نحو ثمانية أشهر فقط.

اختبار صعب في ديربي شمال لندن

وينتظر توتنهام مواجهة نارية أمام غريمه التقليدي أرسنال متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يوم 22 فبراير الجاري في ديربي شمال لندن وسط مخاوف جماهيرية من تعقّد الموقف حال استمرار نزيف النقاط، خاصة مع اقتراب الفريق من شبح الهبوط لأول مرة منذ موسم 1976-1977.

قائمة أقصر فترات المدربين في توتنهام

وبإقالة توماس فرانك ينضم المدرب الدنماركي إلى قائمة أقصر المدربين بقاء على رأس القيادة الفنية لتوتنهام خلال حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل التغييرات المتكررة بحثًا عن الاستقرار الفني، والتي ضمت:

124 يومًا: نونو إسبيريتو سانتو

141 يومًا: تيم شيروود

155 يومًا: جاك سانتيني

244 يومًا: توماس فرانك

289 يومًا: كريستيان جروس

وتؤكد هذه الأرقام أن مقعد المدير الفني في توتنهام بات واحدا من أكثر المقاعد سخونة في الدوري الإنجليزي في ظل سعي الإدارة لإعادة الفريق إلى مساره الطبيعي والمنافسة محليًا وأوروبيًا.