مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام "الاستعانة" لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg

وأوضح الجهاز أن الاستعلام يتم من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم على موقع البوابة، لمعرفة موعد ومكان أداء الامتحان الإلكتروني.



وأكد الجهاز أنه لن يُسمح بدخول الامتحان الإلكتروني إلا بعد مراجعة المستندات الأصلية للمتقدمين والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.



ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين في المسابقات التي يعلن عنها، متابعة ما يصدر عن الجهاز عبر موقعه الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".