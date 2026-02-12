مدير مكتبة الإسكندرية يكشف أسماء الفائزين بجوائزها الثقافية

قال الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المكتبة ستنظم يوم الأحد المقبل الموافق 15 فبراير 2026، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، احتفالية تسليم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح زايد أن الجائزة تهدف إلى تأكيد رسالة المكتبة التنويرية والإسهام في دعم الإبداع والابتكار، خاصة في الموضوعات التي تحقق الرفاهية والسعادة للبشرية، مشيرًا إلى أن كل دورة للجائزة تُخصص لمجال محدد تحدده اللجنة العليا للجائزة.

تكريم الشخصيات والمؤسسات المتميزة

وأضاف زايد: "الجائزة تُمنح لشخصيات بارزة في العلوم البحتة أو العلوم التطبيقية، أو في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، على أن يكون للفائز إسهام علمي متميز يخدم البشرية.

كما يجوز منح الجائزة لمؤسسات قدمت إسهامًا متميزًا في الموضوع المختار".

وأشار إلى أن الدورة الأولى للجائزة تم تخصيصها لتطبيقات التكنولوجيا الخضراء، وتم فتح باب الترشح في ديسمبر 2024، والإعلان عن القائمة القصيرة في مايو 2025، قبل أن يتم الإعلان في أكتوبر 2025 عن الفائزين مناصفة:

الأستاذ الدكتور حسن شفيق من بريطانيا (أصل مصري)، لتطويره مدن ذكية ومستدامة وحلول نقل منخفضة الكربون، والمساهمة في إنشاء جامعات ذكية.

السيد جلين باناغواس من الفلبين، لاستخدامه العلوم لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة، وتطوير وقود طيران مستدام.

الجوائز والمكافآت

وأكد زايد أن الفائز بالجائزة سيحصل على مبلغ مليون جنيه، ميدالية ذهبية، وشهادة تقدير رسمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تشجيع الإبداع والابتكار لخدمة الإنسانية وتحفيز المؤسسات والأفراد على تقديم أفضل ما لديهم.