مكتبة الإسكندرية تستضيف 3100 طالب في أكبر تجمع لبرمجة الروبوت بمصر

قالت هناء حسني، مدير مركز القبة السماوية العلمي التابع لمكتبة الإسكندرية، إن الموسم الجديد من مسابقة "فيرست ليجو ليج" يمثل النسخة الـ21 لتنظيمها في مصر، مؤكدة أن المسابقة تسهم منذ أكثر من عقدين في إعداد أجيال قادرة على التفكير العلمي وحل المشكلات باستخدام التكنولوجيا والروبوتات.

وأوضحت حسني خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المسابقة تبدأ من سن 4 سنوات عبر مراحل متدرجة، تتيح للأطفال تصميم المشروعات وبرمجتها وتنفيذها، ما ينعكس على تنمية مهاراتهم الإبداعية والعمل الجماعي، مشيرة إلى أن العديد من المشاركين السابقين أصبحوا اليوم خريجين وعاملين في مجالات علمية متقدمة.

وأضافت أن موسم هذا العام يشهد مشاركة نحو 3100 طالب من 120 مدرسة في 16 محافظة، ويركز موضوعه على الآثار، بما يدمج بين التكنولوجيا والهوية الوطنية، ويعزز وعي الأطفال بحضارتهم إلى جانب إعدادهم للمشاركة في المنافسات الدولية.