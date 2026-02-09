التعليم تعلن توزيع منهج الترم الثاني لمادة البرمجة لأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي والذي بدأ رسميا يوم 7 فبراير الجاري
حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني خلال شهور «فبراير ومارس وإبريل» مؤكدة على تخصيص شهر مايو للمراجعة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني
كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مراعاة العطلات والإجازات الرسمية ومواعيد الامتحانات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي تدريس الدروس الواردة فقط بالجدول مع ملاحظة أن هناك دروس لم ترد بالجدول للفصل الدراسي الثاني وهي للقراءة والاطلاع فقط.
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :
- موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
- موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
- موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
- موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
- موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026