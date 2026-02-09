قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تعلن توزيع منهج الترم الثاني لمادة البرمجة لأولى ثانوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي والذي بدأ رسميا يوم 7 فبراير الجاري

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني خلال شهور «فبراير ومارس وإبريل» مؤكدة على تخصيص شهر مايو للمراجعة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مراعاة العطلات والإجازات الرسمية ومواعيد الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي تدريس الدروس الواردة فقط بالجدول مع ملاحظة أن هناك دروس لم ترد بالجدول للفصل الدراسي الثاني وهي للقراءة والاطلاع فقط.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :

  •  موعد بدء الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية
  •  بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
  •  موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026
  •  موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026
  •  موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026
  • موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي الترم الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

يوسف عبدالعزيز والبيلي

يوسف عبدالعزيز والبيلي يدخلان قائمة أفضل 10 لاعبين بالتصنيف العالمي لتنس الطاولة

هانيا الحمامي

هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة Windy City Open 2026

سوبوسلاي

مدة غياب سوبوسلاي مع ليفربول بعد طرده أمام مانشستر سيتي

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد