التعليم تعلن توزيع منهج الترم الثاني لمادة البرمجة لأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي والذي بدأ رسميا يوم 7 فبراير الجاري

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم الثاني خلال شهور «فبراير ومارس وإبريل» مؤكدة على تخصيص شهر مايو للمراجعة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مراعاة العطلات والإجازات الرسمية ومواعيد الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي تدريس الدروس الواردة فقط بالجدول مع ملاحظة أن هناك دروس لم ترد بالجدول للفصل الدراسي الثاني وهي للقراءة والاطلاع فقط.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بمواعيد الدراسة والامتحانات في الترم الثاني 2026 ، مؤكدةً ما يلي :