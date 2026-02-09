قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة Windy City Open 2026

عبدالله هشام

واصلت هانيا الحمامى ، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة Windy City Open 2026 ، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها تينه جيليس، المصنفة العاشرة عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 8-11، 8-11، 9-11 في مباراة استغرقت 37دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى  إلى المباراة  نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه نور الشربينى، المصنفة الخامسه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 10 فبراير ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة Windy City Open 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في  نيويورك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم. 

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 520,000دولار أمريكي، بواقع 260,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. 

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات  PSA Platinumالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.

