هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة Windy City Open 2026

واصلت هانيا الحمامى ، المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة نادي وادى دجلة، تألقها في بطولة Windy City Open 2026 ، بعد تحقيقها فوزًا مستحقًا في الدور ربع النهائي على منافستها تينه جيليس، المصنفة العاشرة عالميًا، بنتيجة 0-3، بواقع نقاط 8-11، 8-11، 9-11 في مباراة استغرقت 37دقيقة.

بهذا الفوز، تتأهل هانيا الحمامى إلى المباراة نصف النهائية للبطولة، حيث من المقرر أن تواجه نور الشربينى، المصنفة الخامسه عالميًا، في لقاء حاسم يوم 10 فبراير ، الذي تسعى من خلاله إلى التتويج باللقب ومواصلة نجاحاتها على الساحة الدولية.

جدير بالذكر أن بطولة Windy City Open 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في نيويورك سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 520,000دولار أمريكي، بواقع 260,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinumالمعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.