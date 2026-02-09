أئمة الهند وغانا يحضرون في دورة إعداد الداعية المعاصر بأكاديمية الأزهر

استقبلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ اليوم الاثنين، وفدًا يضم ٤٩ إمامًا وداعية من أربع دول وهي: الهند، توجو، نيجيريا، غانا، وذلك للمشاركة في دورة متخصصة بعنوان "إعداد الداعية المعاصر".

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية لتعزيز قدرات الأئمة والدعاة من مختلف دول العالم، وإكسابهم مهارات التواصل الفعّال، ومقومات الدعوة الوسطية التي يتبناها الأزهر الشريف، بما يعزز دورهم في نشر قيم التسامح والتعايش.

وتُعقد الدورة خلال الفترة من ١٠ فبراير وحتى ١٠ أبريل، ببرامج تدريبية مكثفة يقدمها نخبة من علماء الأزهر المتخصصين، والمحاضرين في مجالات الفكر الإسلامي والمهارات الدعوية والإعلامية.

وأكد أ.د/ حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، أن هذه الدورة تأتي في إطار رسالة الأزهر الشريف العالمية في إعداد الدعاة القادرين على التعامل مع قضايا العصر بوعي وفقه راسخ، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات الداعية علميًا ومهاريًا، بما يمكنه من تبليغ رسالة الإسلام الصحيحة القائمة على الوسطية والاعتدال.

وأضاف فضيلته أن برنامج «إعداد الداعية المعاصر» يركز على بناء شخصية دعوية متكاملة، تجمع بين التأصيل الشرعي العميق، والقدرة على التواصل الفعّال مع مختلف الثقافات، واستخدام الوسائل الإعلامية الحديثة في نشر الخطاب الديني الرشيد، مؤكدًا أن الأكاديمية تستقبل سنويًا متدربين من مختلف دول العالم، بما يعكس الثقة الدولية في الأزهر الشريف ودوره الرائد في خدمة قضايا الأمة ونشر قيم السلم والتعايش الإنساني.

وتعد هذه الدورة هي الدورة رقم (١٤١) التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، والتي تم خلالها تدريب أئمة ودعاة من عشرات الدول حول العالم،وفق منهج علمي متكامل يجمع بين التأصيل الشرعي الرصين ومواكبة تحديات العصر، بما يعكس الثقة الدولية في الدور العلمي والدعوي الذي يقوم به الأزهر الشريف.