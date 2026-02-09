فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان السفير إريك شوفالييه سفير دولة فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي.

أكد الوزير في مستهل اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وما تشهده من تنسيق مستمر على مختلف المستويات، خاصة في المجالات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي، معربًا عن تطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة.

تناول اللقاء دعم الدولة المصرية المستمر للمرضى والجرحى الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة والمساندة الطبية والإنسانية المقدمة لهم، مؤكدًا استعداد مصر لتكثيف الجهود وتقديم الرعاية المتكاملة انطلاقًا من التزامها الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما ناقش الجانبان تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية وتحسين البنية التحتية والتوزيع الجغرافي والدعم الفني لعدد 35 وحدة بمحافظتي المنيا وكفر الشيخ، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وهيئة الخبرة الفرنسية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى السياسات المالية والجداول الزمنية لتنفيذ برنامج التعاون، وآليات التنسيق بين الأطراف المعنية إلى جانب مناقشة التعاون في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، واستعراض آخر مستجدات تطوير مراكز الرعاية الصحية بمحافظات الدلتا بالتعاون مع البنك الدولي، لدعم التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات.

تعزيز التعاون في القطاع الصحي

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وقوة العلاقات الثنائية، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون في القطاع الصحي وتكثيف التنسيق لدعم الشعب الفلسطيني من خلال توفير الأجهزة الطبية والأدوية، تجسيدًا للقيم الإنسانية والتزامًا بدعم الأزمات.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد مدير إدارة المنح والقروض، وعدد من مسؤولي المشروعات القومية وممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ومن الجانب الفرنسي كليمانس فيدال دو لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ووسان الوهاب دبلوماسية وجولي جيبسن ملحق التعاون، وأورا غونزاليس أريزاليتا متدربة بالمعهد القومي للخدمة العامة.