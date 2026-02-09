قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
برلمان

سليمان وهدان يطالب بإعداد استراتيجية وطنية محكمة لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن الدولة تواجه مشكلة كبيرة تتطلب تحركًا جادًا ومنظمًا، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالحفاظ على القواعد والقيم المصرية باعتباره «كبير الأسرة المصرية».


جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام مواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.


وأكد وهدان ضرورة تحقيق توازن واضح بين المنع المطلق والاستخدام المفتوح، مشددًا على أن الحل يكمن في تشريع منضبط يحدد ضوابط واضحة للاستخدام، دون الإضرار بحرية التواصل أو التفريط في القيم المجتمعية.


وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بإعداد استراتيجية وطنية محكمة لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المادة (6) من قانون تقنية المعلومات، التي تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات التحكم في بث المحتوى الرقمي داخل القطر المصري.


كما دعا وهدان إلى عقد المزيد من ورش العمل وجلسات الحوار المجتمعي، للاستماع إلى مختلف الآراء والتوسع في مناقشة أبعاد القضية، بما يضمن الخروج بتشريع متوازن يعكس الواقع المجتمعي ويحمي الأمن القيمي للدولة.

سليمان وهدان حزب الجبهة الوطنية لجنة الاتصالات اتصالات النواب مواقع التواصل

