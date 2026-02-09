سليمان وهدان يطالب بإعداد استراتيجية وطنية محكمة لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن الدولة تواجه مشكلة كبيرة تتطلب تحركًا جادًا ومنظمًا، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بالحفاظ على القواعد والقيم المصرية باعتباره «كبير الأسرة المصرية».



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام مواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد وهدان ضرورة تحقيق توازن واضح بين المنع المطلق والاستخدام المفتوح، مشددًا على أن الحل يكمن في تشريع منضبط يحدد ضوابط واضحة للاستخدام، دون الإضرار بحرية التواصل أو التفريط في القيم المجتمعية.



وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بإعداد استراتيجية وطنية محكمة لتقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المادة (6) من قانون تقنية المعلومات، التي تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات التحكم في بث المحتوى الرقمي داخل القطر المصري.



كما دعا وهدان إلى عقد المزيد من ورش العمل وجلسات الحوار المجتمعي، للاستماع إلى مختلف الآراء والتوسع في مناقشة أبعاد القضية، بما يضمن الخروج بتشريع متوازن يعكس الواقع المجتمعي ويحمي الأمن القيمي للدولة.