قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقة اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ،محطتي رفع مياه الصرف الصحي بمنطقتي كفر عصام والشيتي بمدينة طنطا، وذلك ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي IWSP وبمساهمة من الحكومة المصرية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصرف الصحي وتحقيق التنمية المستدامة داخل المدن والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، في إطار خطة محافظة الغربية للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الافتتاح، قام محافظ الغربية بالضغط على زر التشغيل إيذانًا بدخول محطة رفع مياه الصرف الصحي بكفر عصام الخدمة الفعلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية للبنية الأساسية بمدينة طنطا، وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما في المناطق القديمة والمكتظة بالسكان.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مكونات محطة كفر عصام، المقامة على مساحة تقارب 1960 مترًا مربعًا بمنطقة كفر عصام بحي أول طنطا، والتي تخدم نطاقًا سكنيًا واسعًا يشمل كفر عصام، علي مبارك، شارع النادي، المعاهدة، شارع النحاس، وعددًا من الشوارع الحيوية، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى نحو 260 ألف نسمة. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسين القائمين على المشروع حول آلية العمل بالمحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 51840 مترًا مكعبًا يوميًا، فيما يصل التصرف الفعلي حاليًا إلى قرابة 35000 متر مكعب يوميًا، بما يضمن استيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتفقد محافظ الغربية مبنى المصافي الميكانيكية واليدوية وبوابات الدخول الكهربائية بقطر 1200 مم، إلى جانب بيارة المحطة التي تضم جزءًا مبتلًا وآخر جافًا يحتوي على خمس طلمبات رأسية من طراز KSB مركبة على خط طرد رئيسي بقطر 800 مم، كما تابع عنبر التشغيل المزود بطلمبات رأسية بتصرف 200 لتر في الثانية ورفع 25 مترًا، تعمل بمحركات قدرة 90 كيلووات، فضلًا عن نظام التشغيل الأوتوماتيكي المعتمد على وحدات PLC وأجهزة القياس وشاشات HMI لعرض بيانات التشغيل لحظيًا.

تحسين خدمات المواطنين 

كما شملت الجولة الاطلاع على منظومة الحماية من الطرق المائي، والتي تضم خزانًا بسعة 35 مترًا مكعبًا ومنظومة ضغط هواء تعمل أوتوماتيكيًا، بالإضافة إلى مصادر الطاقة التي تشمل محولين كهربائيين ووحدة توليد ديزل بقدرة 800 ك.ف.أ، ونظام الصيانة المزود بونش علوي حمولة 5 أطنان داخل الجزء الجاف، ومنظومة متكاملة للحماية المدنية تشمل أنظمة إنذار ومكافحة حريق، إلى جانب خط الطرد المصنوع من مواسير الزهر المرن بقطر 800 مم وطول 4450 مترًا وصولًا إلى محطة معالجة طنطا.

وعقب ذلك، انتقل محافظ الغربية إلى افتتاح محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة الشيتي بحي أول طنطا، والتي تخدم نحو 70 ألف نسمة بمناطق الشيتي، ترعة الشيتي، سيجر، والترعة العريضة، والمقامة على مساحة 110 أمتار مربعة، بطاقة تصميمية تبلغ 17280 مترًا مكعبًا يوميًا، وبمتوسط تصرف فعلي يصل إلى 10000 متر مكعب يوميًا. واستمع المحافظ إلى شرح حول مكونات المحطة التي تضم غرفة دخول ببوابة رأسية قطر 900 مم، وبيارة مبتلة مزودة بثلاث طلمبات رفع غاطسة بتصرف 100 لتر في الثانية ورفع 15 مترًا، إضافة إلى عنبر التشغيل ولوحات التحكم ونظام التشغيل الأوتوماتيكي المعتمد على PLC وشاشات HMI.

رفع كفاءة الخدمات 

كما تابع المحافظ مصادر الطاقة بالمحطة والتي تشمل محولًا كهربائيًا بقدرة 300 ك.ف.أ ووحدة توليد ديزل بقدرة 175 ك.ف.أ، إلى جانب منظومة الصيانة التي تضم مصفاة يدوية وونش حمولة طن واحد، وخط طرد قائم بقطر 400 مم وطول يقارب 400 متر وصولًا إلى محطة العجيزي.

وفي ختام الجولة، أعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي  ولجميع المهندسين والفنيين والعمال المشاركين في تنفيذ المشروعين، مشيدًا بمستوى التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، ومؤكدًا أن محافظة الغربية تولي مشروعات الصرف الصحي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطن وجودة حياته.

شبكات مياه الشرب والصرف 

وأكد محافظ الغربية أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع النمو السكاني والتوسع العمراني، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير التمويل والدعم اللازمين لتنفيذ مشروعات خدمية تمس حياة المواطن اليومية، وتضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات البنية التحتية بنطاق المحافظة، لضمان دخولها الخدمة بالكفاءة المطلوبة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبما يرسخ حق المواطن في الحصول على خدمة لائقة وآمنة.

اخبار محافظة الغربية شبكات مياه الشرب والصرف الصحى طنطا تحسين خدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

علي علوان

صدمة قوية لمنتخب الأردن.. إصابة مؤثرة لـ علي علوان قبل كأس العالم

بنتايك

محمود بنتايك يقترب من العودة في مباراة سموحة ببطولة الدوري.. تفاصيل

زيزو

مصدر في الأهلي: زيزو يخوض برنامجا تأهيليا مكثفا

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد