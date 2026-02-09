محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

افتتح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقة اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ،محطتي رفع مياه الصرف الصحي بمنطقتي كفر عصام والشيتي بمدينة طنطا، وذلك ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات الصرف الصحي IWSP وبمساهمة من الحكومة المصرية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصرف الصحي وتحقيق التنمية المستدامة داخل المدن والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، في إطار خطة محافظة الغربية للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الافتتاح، قام محافظ الغربية بالضغط على زر التشغيل إيذانًا بدخول محطة رفع مياه الصرف الصحي بكفر عصام الخدمة الفعلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية للبنية الأساسية بمدينة طنطا، وتسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية المقدمة للمواطنين، لاسيما في المناطق القديمة والمكتظة بالسكان.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مكونات محطة كفر عصام، المقامة على مساحة تقارب 1960 مترًا مربعًا بمنطقة كفر عصام بحي أول طنطا، والتي تخدم نطاقًا سكنيًا واسعًا يشمل كفر عصام، علي مبارك، شارع النادي، المعاهدة، شارع النحاس، وعددًا من الشوارع الحيوية، بإجمالي عدد مستفيدين يصل إلى نحو 260 ألف نسمة. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندسين القائمين على المشروع حول آلية العمل بالمحطة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية نحو 51840 مترًا مكعبًا يوميًا، فيما يصل التصرف الفعلي حاليًا إلى قرابة 35000 متر مكعب يوميًا، بما يضمن استيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتفقد محافظ الغربية مبنى المصافي الميكانيكية واليدوية وبوابات الدخول الكهربائية بقطر 1200 مم، إلى جانب بيارة المحطة التي تضم جزءًا مبتلًا وآخر جافًا يحتوي على خمس طلمبات رأسية من طراز KSB مركبة على خط طرد رئيسي بقطر 800 مم، كما تابع عنبر التشغيل المزود بطلمبات رأسية بتصرف 200 لتر في الثانية ورفع 25 مترًا، تعمل بمحركات قدرة 90 كيلووات، فضلًا عن نظام التشغيل الأوتوماتيكي المعتمد على وحدات PLC وأجهزة القياس وشاشات HMI لعرض بيانات التشغيل لحظيًا.

تحسين خدمات المواطنين

كما شملت الجولة الاطلاع على منظومة الحماية من الطرق المائي، والتي تضم خزانًا بسعة 35 مترًا مكعبًا ومنظومة ضغط هواء تعمل أوتوماتيكيًا، بالإضافة إلى مصادر الطاقة التي تشمل محولين كهربائيين ووحدة توليد ديزل بقدرة 800 ك.ف.أ، ونظام الصيانة المزود بونش علوي حمولة 5 أطنان داخل الجزء الجاف، ومنظومة متكاملة للحماية المدنية تشمل أنظمة إنذار ومكافحة حريق، إلى جانب خط الطرد المصنوع من مواسير الزهر المرن بقطر 800 مم وطول 4450 مترًا وصولًا إلى محطة معالجة طنطا.

وعقب ذلك، انتقل محافظ الغربية إلى افتتاح محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة الشيتي بحي أول طنطا، والتي تخدم نحو 70 ألف نسمة بمناطق الشيتي، ترعة الشيتي، سيجر، والترعة العريضة، والمقامة على مساحة 110 أمتار مربعة، بطاقة تصميمية تبلغ 17280 مترًا مكعبًا يوميًا، وبمتوسط تصرف فعلي يصل إلى 10000 متر مكعب يوميًا. واستمع المحافظ إلى شرح حول مكونات المحطة التي تضم غرفة دخول ببوابة رأسية قطر 900 مم، وبيارة مبتلة مزودة بثلاث طلمبات رفع غاطسة بتصرف 100 لتر في الثانية ورفع 15 مترًا، إضافة إلى عنبر التشغيل ولوحات التحكم ونظام التشغيل الأوتوماتيكي المعتمد على PLC وشاشات HMI.

رفع كفاءة الخدمات

كما تابع المحافظ مصادر الطاقة بالمحطة والتي تشمل محولًا كهربائيًا بقدرة 300 ك.ف.أ ووحدة توليد ديزل بقدرة 175 ك.ف.أ، إلى جانب منظومة الصيانة التي تضم مصفاة يدوية وونش حمولة طن واحد، وخط طرد قائم بقطر 400 مم وطول يقارب 400 متر وصولًا إلى محطة العجيزي.

وفي ختام الجولة، أعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره الكامل لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ولجميع المهندسين والفنيين والعمال المشاركين في تنفيذ المشروعين، مشيدًا بمستوى التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، ومؤكدًا أن محافظة الغربية تولي مشروعات الصرف الصحي أهمية قصوى لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطن وجودة حياته.

شبكات مياه الشرب والصرف

وأكد محافظ الغربية أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءتها، بما يتواكب مع النمو السكاني والتوسع العمراني، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير التمويل والدعم اللازمين لتنفيذ مشروعات خدمية تمس حياة المواطن اليومية، وتضع الإنسان في صدارة أولوياتها.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة مشروعات البنية التحتية بنطاق المحافظة، لضمان دخولها الخدمة بالكفاءة المطلوبة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبما يرسخ حق المواطن في الحصول على خدمة لائقة وآمنة.