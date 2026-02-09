أبو الغيط يرحب بتشكيل حكومة يمنية جديدة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بإعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة دولة الرئيس الدكتور شائع محسن الزنداني، مؤمناً حرص الأطياف اليمنية على التكاتف والتعاون لتسريع إعلان التشكيل الجديد للحكومة اليمنية في ظروف صعبة تمر بها اليمن والمنطقة.

أشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن تشكيل حكومة يمنية جديدة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز فعالية مؤسسات الدولة اليمنية وتحسين تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والمضي في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

أضاف أن تخصيص حقائب وزارية للعنصر النسائي وللشباب في الحكومة الجديدة يعكس إرادة سياسية لإعادة الاعتبار للتنوع المجتمعي والدور التاريخي للمرأة والشباب اليمني في المشاركة المباشرة في القرار الوطني اليمني.

جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية التأكيد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والقيام بالدور اللازم لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.