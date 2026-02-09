مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تريد معرفته عن إثبات نسب والقنوات العارضة

إثبات نسب .. آخر الأعمال المنضمة إلى الماراثون الرمضاني القادم، وتقوم ببطولته الفنانة درة، حيث تعرض العمل الي تأجيل لمدة عامين.

أحداث مسلسل إثبات نسب:

وتدور أحداثه حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب صراع أكبر من قدرتها بعد أن يصبح طفلها الوحيد محور معركة شرسة بين العائلة والمال والسلطة، ومع تصاعد الأحداث تتحول من أم تحاول حماية طفلها إلى امرأة مشكوك في روايتها وفي ذاكرتها وفي سلامتها النفسية.

أبطال مسلسل إثبات نسب:



درة ،محمود عبد المغنى، نبيل عيسى، فتوح أحمد، محسن محى الدين، ولاء الشريف،، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، هند عبد الحليم، هاجر الشرنوبى، لبنى ونس، سليم الترك، ياسر على ماهر، إسماعيل فرغلى، نهال عنبر، ساندى على، يورا محمد، عايدة رياض، عصام فارس، تأليف جمال رمضان، إشراف على الكتابة محمد ناير، إخراج أحمد محمد عبده.

عدد حلقات والقنوات العارضة لـ مسلسل إثبات نسب:

العمل من المقرر ان تدور أحداثه فى إطار 15 حلقة، ويعرض علي قناتي المحور والنهار العامة والنهار دراما.