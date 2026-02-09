محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم على نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأصدرت حكمًا نهائيًا ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة، مع الأمر بإعادتها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهده وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما في الانتخابات، على أن تُعاد العملية الانتخابية بالدائرة مرة أخرى.

جاء حكم المحكمة بعد فحص الطعن وما تضمنه من أسباب ودفوع قانونية، تناولت مخالفات وإجراءات رأت المحكمة أنها أثرت على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإرادة الناخبين.