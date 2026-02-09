لأول مرة.. إجراء عملية تصليح لقطع بالرباط الصليبي بمستشفى رأس سدر

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى رأس سدر إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع جنوب سيناء، في إجراء أول عملية تصليح لقطع بالرباط الصليبي باستخدام المنظار الجراحي.



وقال الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، إنه لأول مرة يتم إجراء هذه الجراحة بالمستشفى، موضحًا أن المريض حضر إلى عيادة العظام وهو يعاني من ألم شديد بالركبة أثر إصابة خلال ممارسة رياضة كرة القدم.

وأوضح مدير المستشفى في تصريح اليوم، أنه جرى عمل الفحوصات والاشعات والتحاليل الطبية اللازمة للمريض، وتبين أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمني، ويحتاج إلى تدخل جراحي.

وأكد أنه جرى حجز المريض بالداخلي على الفور، وتجهيزه للدخول إلى غرفة العمليات، وإجراء إصلاح للقطع باستخدام المنظار الجراحي وحقن لمفصل الركبة، وتم إصلاح القطع بنجاح.

وأشار إلى أن المريض خرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، مع التوصية بالمتابعة في العيادات الخارجية.