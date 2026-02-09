سيناريوهات التأهل قبل انطلاق الجولة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا

تشهد الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا صراعًا قويًا على بطاقات التأهل المتبقية، في ظل تفاوت الحسابات بين المجموعات الأربع، بعد حسم بعض الفرق لموقفها رسميًا.

المجموعة الأولى

حسم فريق بيراميدز تأهله رسميًا إلى الدور المقبل متصدرًا المجموعة، بينما تتجه الأنظار إلى الصراع على البطاقة الثانية نهضة بركان الذي يكفيه الفوز على ريفرز يونايتد لضمان التأهل مباشرة، في حين يحتاج باور ديناموز إلى الفوز على بيراميدز، مع تعثر نهضة بركان بالتعادل أو الخسارة، من أجل خطف بطاقة التأهل.

المجموعة الثانية

ضمن الأهلي التأهل، ويخوض مواجهة الجيش الملكي لحسم صدارة المجموعة أم الجيش الملكي يكفيه الفوز أو التعادل أمام الأهلي للتأهل رسميًا، بينما يتمسك يانج أفريكانز بآماله، حيث يحتاج للفوز على شبيبة القبائل، مع خسارة الجيش الملكي أمام الأهلي، ليتساوى الفريقان في النقاط، ويتم اللجوء للمواجهات المباشرة أو فارق الأهداف.

المجموعة الثالثة

يملك الهلال فرصة ذهبية لحسم التأهل والصدارة، حيث يضمن الفوز على سانت لوبوبو التأهل والصدارة، بينما يكفيه التعادل للتأهل فقط.

مولودية الجزائر يحتاج للفوز على صن داونز لضمان العبور، بينما يبقيه التعادل في دائرة الحسابات.

أما صن داونز فلا يملك خيارًا سوى الفوز على المولودية لضمان التأهل، في حين يتمسك سانت لوبوبو بآماله بشرط الفوز على الهلال، مع تعادل صن داونز والمولودية، ليُحتكم وقتها لفارق الأهداف.

المجموعة الرابعة

ضمن فريق الملعب المالي التأهل رسميًا متصدرًا للمجموعة، فيما تشتعل المنافسة على البطاقة الثانية.

الترجي التونسي يخوض مواجهة صعبة أمام بترو أتلتيكو، حيث يضمن الفوز التأهل المباشر، بينما يمثل التعادل مخاطرة كبيرة حتى على ملعبه.

في المقابل، يحتاج بترو أتلتيكو إلى الفوز في رادس لخطف بطاقة التأهل، أو التعادل وانتظار حسابات الأهداف.

الجولة الأخيرة تعد بالكثير من الإثارة، في ظل تقارب النقاط وتشابك الحسابات في أكثر من مجموعة.