طائرة جديدة تنضم لأسطول مصر للطيران.. صفقة أحدث طراز عالمي إيرباض A350| شاهد

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، طائرة مصر للطيران الجديدة طراز إيرباص A350-900، للانضمام إلى أسطول الناقل الوطني ضمن صفقة تعاقدت عليها قبل عامين لشراء 10 طائرات من هذا الطراز.

حظت عملاق مصر للطيران الجديد  A350 باستقبال حافل في مطار القاهرة الدولي، حيث تم استقبالها بتقليد رش المياه المتبع لأول طائرة جديدة تنضم للأسطول وأول هبوط لها أيضا داخل المطار.

الناقل الوطني مصر للطيران، كان قد وقع طلبية لشراء 10 طائرات من طراز إيرباص A350-900 خلال معرض دبي للطيران عام 2023، في إطار سعيها لتجديد أسطولها من الطائرات طويلة المدى، وفقا خطة التسليم وصلت أول طائرة اليوم، ومتوقع أن تضم الناقل المصري خلال هذا العام 2026، 6 طائرات A350-900 أخرى، لتعزيز أسطولها الجوي.

بحسب تصريحات سابقة لـ  رئيس الشركة الوطنية لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، الذي تحدث خلاله عن الرؤية المستقبلية والخطط الاستراتيجية للناقل الوطني.

قال أحمد عادل، إن مصر للطيران ستستلم 6 طائرات A350-900 في عام 2026، على أن تصل الطائرات الثلاث الأخيرة من طلبيتها الأصلية المؤكدة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الطائرات الست الأخرى سيتم تسليمها بين عامي 2030 و2033.

وكانت مصر للطيران تضع خطة توسعية أكبر خلال عام 2026، لكن تأخيرات تسليم الطائرات بسبب الأزمات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وأزمات قطع الغيار للطائرات أوقفت معدل نموها، حيث كان من المفترض أن تستلم عددًا كبيرًا من الطائرات هذا العام، وتم تأجيلها لمدة 12 شهرًا".

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

