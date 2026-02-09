سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية.

وتراوح سعر الشراء بين 46.810 جنيه و46.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع ما بين 46.910 جنيه و46.960 جنيه، في نطاق سعري محدود يعكس هدوء حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنوك (شراء / بيع):

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 46.860 جنيه شراء – 46.888 جنيه بيع.

بنك قناة السويس: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

بنك مصر: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

البنك الأهلي المصري: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

المصرف العربي الدولي: 46.860 جنيه شراء – 46.960 جنيه بيع.

QNB الأهلي: 46.850 جنيه شراء – 46.950 جنيه بيع.

HSBC: 46.850 جنيه شراء – 46.950 جنيه بيع.

البنك العقاري المصري العربي: 46.850 جنيه شراء – 46.950 جنيه بيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 46.830 جنيه شراء – 46.930 جنيه بيع.

البنك المركزي المصري: 46.822 جنيه شراء – 46.955 جنيه بيع.

بنك البركة: 46.820 جنيه شراء – 46.920 جنيه بيع.

كريدي أجريكول: 46.820 جنيه شراء – 46.920 جنيه بيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 46.820 جنيه شراء – 46.920 جنيه بيع.

بنك الإسكندرية: 46.810 جنيه شراء – 46.910 جنيه بيع.

سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) نحو 46.860 جنيه للشراء و46.888 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي مستوى 46.860 جنيه للشراء و46.960 جنيه للبيع.

وفي بنوك QNB الأهلي وHSBC والبنك العقاري المصري العربي، سجل الدولار 46.850 جنيه للشراء و46.950 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك التجاري الدولي (CIB) 46.830 جنيه للشراء و46.930 جنيه للبيع.

وسجل السعر الرسمي في البنك المركزي المصري 46.822 جنيه للشراء و46.955 جنيه للبيع. كما سجل في بنوك البركة وكريدي أجريكول وبنك الكويت الوطني 46.820 جنيه للشراء و46.920 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر للشراء في بنك الإسكندرية عند 46.810 جنيه مقابل 46.910 جنيه للبيع.