أخبار العالم

بقيمة 9 مليار دولار.. الولايات المتحدة وأرمينيا يوقعان اتفاق نووي

ناصر السيد

وقع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفاقية لتوسيع التعاون بين الولايات المتحدة وأرمينيا في المجال النووي المدني.

اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وأرمينيا

وقال نائب الرئيس الأمريكي: "وقعت أرمينيا والولايات المتحدة اتفاقية تعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

أشار فانس إلى أن الصفقة طويلة الأجل التي تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار تمهد الطريق أمام الشركات الأمريكية للمشاركة في مشاريع الطاقة النووية المدنية.

وأصبح دي فانس، أول نائب رئيس أمريكي (أو رئيس) يزور أرمينيا، حيث أشاد بالشراكات القائمة بين البلدين، بما في ذلك مبيعات تكنولوجيا الطائرات المسيّرة الأمريكية واتفاقية التعاون النووي المدني.

وقال فانس، واقفًا بجانب رئيس الوزراء نيكول باشينيان، الذي أعلن تأييده له قبل الانتخابات المقبلة: "تمثل هذه الليلة بداية جديدة لأرمينيا والولايات المتحدة، وللشراكة التي يمكن أن تجمع بلدينا".

وأشاد فانس بالرئيس دونالد ترامب وباشينيان لجهودهما في تعزيز رؤية مستقبلية للسلام في المنطقة. 

وكان ترامب قد استضاف قادة أرمينيا وأذربيجان في البيت الأبيض في أغسطس، حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام يمنح الولايات المتحدة حق الوصول الحصري إلى ممر عبور حيوي في جنوب القوقاز.

مسار ترامب للسلام

وأثنى فانس على "مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين"، قائلاً إنه سيضمن "تدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى بناء السكك الحديدية وخطوط الأنابيب، وبناء الترابط الذي من شأنه أن يخلق ازدهارًا حقيقيًا للمنطقة، ويضمن أيضًا استدامة اتفاق السلام".

من جانبه، قال باشينيان إنه يأمل أن يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام في عام 2026، وناقش دوره في مجلس السلام، مؤكداً أنه يخطط لحضور اجتماع قادم.

